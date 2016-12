Milan, Allegri: "Costruiamo la squadra della prossima stagione"

11:38 - Il Milan è tornato al lavoro a Milanello e a tracciare un bilancio del 2013 ci ha pensato Massimiliano Allegri: "Fino al 28 agosto è andato tutto bene, poi gli ultimi quattro mesi in campionato sono stati disastrosi. Nel 2014 puntiamo a una grande Champions e alla Coppa Italia". Fiducia che arriva dal mercato: "La società sta lavorando bene e costruendo il futuro. Honda e Rami sono buoni acquisti. Balotelli? Quest'anno gli servirà in futuro".

Il terzo posto in campionato, obiettivo stagionale, è lontanissimo: "Faremo il possibile per risalire la china, ma sarà difficilissimo. Vogliamo fare bene in Europa - ha continuato Allegri -, anche se all'andata contro l'Atletico Madrid ci mancheranno Muntari e Montolivo". Una spinta nuova potrebbe arrivare dal mercato dopo gli innesti di Honda e Rami: "La società sta pensando anche al futuro costruendo la squadra per l'anno prossimo". Sul sogno Nazionale: "Prandelli ha ottenuto grandi risultati e può fare un grande Mondiale. Sull'azzurro...".