Milan, Allegri con la fiducia a tempo. Se sbaglia in Champions è addio

21:53 - Per ora la fiducia a Massimiliano Allegri è stata ribadita, ma è una fiducia a tempo. E il tempo si protrarrà fino alla sfida di Champions League di Glasgow contro il Celtic. Ma se anche lì dovesse andare male allora il tecnico livornese verrà davvero sollevato dal suo incarico. Ma, al momento, Allegri resta al suo posto. Galliani, ancora una volta, è riuscito a toglierlo dalla graticola. Per la successione, Pippo Inzaghi resta favorito.

Il consueto pranzo del lunedì della famiglia Berlusconi è stato, dunque, il momento per fare anche il punto sulle vicende che riguardano il Milan. Barbara Berlusconi non ha voluto mettere bocca sulle vicende tecniche. Per lei dovrà essere solo e soltanto il padre ad avere l'ultima parola su un eventuale esonero di Allegri.

Adriano Galliani, da parte sua, ha cancellato tutti gli impegni possibili per rimanere solo sulla questione del tecnico.

Avanti, quindi, fino al 26 novembre con Allegri che si giocherà il suo futuro in Champions League. ù

Filippo Inzaghi resta il nome più caldo ed è in linea con il volere del presidente, prima di tutto perché sta dimostrando il suo valore con la Primavere, e poi perché risponde al motto "il Milan ai milanisti". Davis Mangia, che pure era stato sondato, resta una seconda scelta.