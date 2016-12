Milan-Allegri, come eravamo un anno fa... 

12:30 - A volte ritornano: e sarebbe stato meglio evitarlo, è evidente. Il Milan di Allegri ripercorre la stessa crisi dell'autunno 2012 (allora 7 punti dopo 8 partite). Stavolta sono 8 punti in 7 partite, ma la sostanza è immutata. E le cronache, incredibilmente identiche: persino nelle strategie di soluzione, che portano diritte a Pippo Inzaghi. Riportiamo qui tre brevi stralci di articoli del settembre-ottobre 2012: ci sono anche le soste nazionali a ridurre il tutto a un deja-vu.

Allegri non ha più scuse, ora rischia. Il Milan uscito nuovamente sconfitto in campionato dovrà ora ritrovarsi, per il bene della squadra e di Massimiliano Allegri: sì, perché per l’allenatore toscano sono finite le giustificazioni… Adriano Galliani ha confermato la fiducia al tecnico, anche se molto in alto sarebbe arrivata l’indicazione di prendere decisioni drastiche in caso di altre sconfitte. Decisive saranno le prossime due partite, una di campionato, l’altra di Champions League… L’eventuale sostituto di Allegri? Nomi in giro non ce ne sono, la soluzione interna è la più probabile: si parla di Mauro Tassotti o di Filippo Inzaghi…" (Settembre 2012).



Classifica da sconforto… Dopo l’ennesimo ko il futuro di Allegri è quanto mai precario… Lo confermano anche i bookmakers: la quota più bassa, a proposito di esoneri, è quella del tecnico toscano. (Settembre 2012).

Ogni gara rischia di diventare una trappola per Massimiliano Allegri. Sulla graticola finisce sempre lui, lui che ha vinto lo scudetto al primo anno di Milan e poi è diventato antipatico a tutti, senza Santi in Paradiso. Lui dice: “Dobbiamo crescere facendo risultato, senza paure. Al Milan sembra ci sia un cimitero… Gli infortuni. Magari qualcuno ha gli stessi problemi e nessuno dice niente”. La pausa per le Nazionali può giovargli: recuperare uomini e serenità. “Dicevano che non potevo allenare il Milan… Il mio posto è molto ambito: e allenare il Milan vuol dire essere sempre al centro di tutte le attenzioni”. (Ottobre 2012).