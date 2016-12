Milan, Allegri: "Col Genoa partita fondamentale, dubbio Robinho-Matri"

00:06 - La sfuriata di Allegri in allenamento ha segnato la vigilia di Milan-Genoa: "E' il mio compito tenere alta l'attenzione - spiega il tecnico rossonero -. Col Genoa è una partita fondamentale, la più importante da qui a Natale. Siamo obbligati a vincere e non possiamo permetterci errori". La formazione non è ancora definita: "Kakà gioca se riassorbe la botta, ho un dubbio Robinho-Matri. Il mio futuro? Non posso stare qui per sempre...".

La conferenza stampa di Allegri

La partita con il Genoa è un crocevia importante della stagione: "Troveremo una squadra in ottime condizioni, noi abbiamo l'obbligo di vincere. Domani vogliamo tornare al successo che non otteniamo dalla gara con l'Udinese. Loro hanno trovato il giusto equilibrio e con Gasperini sono molto organizzati. Noi abbiamo lavorato bene in queste due settimane, i Nazionali hanno fatto delle buone partite e ora siamo tutti insieme per vincere questa partita".

Dubbi sull'utilizzo di Kakà dal 1': "Kakà è uno che può giocare davanti alla difesa, ma è stato solo un esperimento. Continuerà a giocare nei tre davanti. Se assorbirà la botta che ha subito in allenamento, giocherà lì anche col Genoa".

La formazione è da definire: "In attacco devo scegliere uno fra Matri e Robinho. A centrocampo Constant mi potrebbe servire da mezzala, viste le assenze di Montolivo e Nocerino, che non è ancora pronto. Avrò a disposizione anche Poli, De Jong, Muntari, Cristante. Riccardo mancherà, ma giocherà un altro al suo posto. E' un ottimo giocatore che sta facendo bene. Domani dobbiamo vincere indipendentemente da chi ci sarà e chi non ci sarà".

Da qui a Natale il destino del Milan sarà più chiaro: "E' un mese fondamentale per la nostra stagione, sia in Champions che in campionato. La partita più importante è quella di domani. Dobbiamo ritrovare la vittoria in casa, che manca ormai da un po' di partite".

La strigliata in allenamento alla squadra era necessaria? "Io non sono un buono: posso sembrarlo, ma sono tutt'altro che buono. Ci sono dei momenti in cui bisogna dare certi input, non bisogna abbassare il livello di attenzione perché abbiamo pochi punti rispetto a quello che è il livello della rosa. Bisogna far crescere l'autostima, si rischia di vedere tutto nero".

Cosa pensa di Balotelli leader in Nazionale? "Mario ha fatto due buone partite, la seconda meglio della prima. Si è allenato bene un paio di volte da quando è rientrato. Ci servirà a invertire la rotta. Al Milan si sente sotto pressione tutti i giorni, in Nazionale meno".

Balo e Matri possono giocare in coppia? "Lo hanno fatto, e bene, con il Napoli. Sono due attaccanti che si aiutano a vicenda. Uno attacca la profondità, uno gioca fra le linee. Possono essere una buona coppia. Indipendentemente da chi giocherà domani, bisogna giocare con cattiveria. Abbiamo addosso delle responsabilità".

Si teme la nuova contestazione di San Siro: "Non bisogna avere queste paure. I tifosi ci sono sempre stati vicino, domani dovremo essere noi a trascinarli. Se poi giochiamo male è giusto che ci fischino, da parte del gioco".

El Shaarawy è ancora indisponibile: "Sta correndo, speriamo di averlo con la squadra già nella prossima settimana. E' stato fermo 45 giorni, deve ritrovare la condizione ottimale. Stephan è importante per noi, la sua posizione migliore è quella di giocare attaccante esterno. Celtic? Difficile sia per lui che per De Sciglio".

Infastidiscono le voci sulla panchina in bilico? "Le sento ormai da 4 anni. So di non poter rimanere qui a vita, nella vita ci sono dei cicli che iniziano e finiscono. Gli allenatori non sono eterni. In Italia ci sono tanti bravi allenatori che stanno crescendo. Inzaghi sta facendo bene con la Primavera, Seedorf sta giocando ancora. La gavetta è fondamentale? Mancini non l'ha fatta ed è diventato un grande allenatore. Io sono contento di quello che ho fatto nella mia carriera e del mio percorso".

Le parole di Allegri a Milan Channel

Mister, abbiamo visto che si è arrabbiato coi suoi giocatori, in allenamento.

"Beh, può accadere. Ci si allena tutti i giorni e può essere che certe mie parole abbiano fatto rumore: in campo se ne dicono, e noi lavoriamo per migliorare. Se vedo che ci sono cose che non vanno, si alza la voce. Noi siamo il Milan e dobbiamo risalire in fretta, e bene"

Kakà gioca? E giocherà in regia?

"Spero che giochi. Ha preso una botta, ma si sta risolvendo. Quando alla regia, a Berna ha provato e ha fatto bene. Ma è stato un episodio circoscritto. Per cambiare ruolo ci vuole tempo, lavoro e pazienza. E' stato un esperimento, tutto qui".

Ancora su Kakà: il suo ruolo futuro quale sarà?

"Io credo che Kakà farà bene da trequartista anche in futuro. Ha doti atletiche per farlo. Col passare degli anni potrà anche giocare in regia. Ma più avanti. Adesso è presto".

De Sciglio ed El Shaarawy. Sono pronti?

"Stanno bene, ma occorre aspettare perché siano al meglio. De Sciglio è pronto. El Shaarawy sarà al meno fra un paio di settimane".

Balotelli come sta dopo la parentesi nazionale?

"Ha fatto due buone gare in azzurro, soprattutto la seconda. Lui e tutto il Milan vogliono fare punti. L'obiettivo nostro, di tutti, è battere il Genoa, fare una gara di grande sacrificio e ripartire".

Su Saponara

"E' stato fermo i primi mesi, ora sta crescendo. E' un trequartista di buona tecnica e in questo ruolo a Berna ha fatto una buona partita".

Su Rami

"E' un giocatore di grande personalità e carattere. Ha bisogno di giocare per integrarsi con i nuovi compagni".