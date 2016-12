Milan, Allegri cerca la talpa: "Notizie false sui ritardi"

20:43 - E' un Massimiliano Allegri piuttosto infastidito quello che ha parlato alla vigilia di Celtic-Milan. Nel mirino i presunti ritardi dei suoi giocatori: "Sono molto arrabbiato perché voglio capire chi ha fatto uscire queste notizie false da Milanello - ha dichiarato il tecnico in conferenza -. Contro il Celtic sarà una partita difficilissima, in casa loro è difficile vincere". Su Balotelli: "Mi aspetto molto da lui e il nostro rapporto è ottimo".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Che succede a Balotelli?

"Domani giocherà. Abbiamo sempre grandi aspettative in lui, ma il mio rapporto con lui è molto buono"

Che squadra ti aspetti?

"Sarà diversa rispetto all'andata. Giocheranno in casa e quindi saranno molto più aggressivi. Dovremo dare proprio tutto"

Come sarà la partita contro il Celtic?

"Di sicuro è un match importante che sarà difficilissimo. Il Celtic in casa è veramente forte"

E' costretto a vincere per evitare l'esonero?

"No, dobbiamo cercare di vincere perché in trasferta contro il Celtic non è facile e vincere potrebbe anche non bastare perché dipende dall'Ajax contro il Barcellona"

La questione dei ritardi?

"Mi sono molto arrabbiato perché sono uscite cose false. Non è vero che in cinque sono arrivati in ritardo, mi piacerebbe sapere chi dice queste falsità a Milanello"

Come giudichi quello che sta succedendo coi tifosi? E' meglio giocare in trasferta ora?

"E' normale che siano scontenti. Abbiamo bisogno anche dei tifosi e non è vero che è meglio giocare lontano da San Siro"

Quali sono gli obiettivi adesso? Quanto disturbano le voci esterne?

"In Champions dobbiamo arrivare agli ottavi. Dobbiamo lavorare ancora meglio perché per ora quello che abbiamo fatto non è bastato. Pensiamo al campo quello che succede fuori non ci deve interessare"

"Abbiamo due partite a disposizione per passare il turno. Dobbiamo giocare con attenzione e puliti in fase offensiva. Giocare in casa del Celtic non è mai facile. Balotelli deve stare tranquillo e domani dovrà fare una grande partita perché ci aspettiamo molto da lui. Non è in un periodo positivo, ma deve rimanere sereno e arrabbiato."

"In Champions stiamo facendo un buon cammino, ma sappiamo che anche una vittoria qui non sarà decisiva. Servirà fare bene anche con l'Ajax. Io in bilico? Non importa, l'unica cosa che conta è fare risultati e dobbiamo cominciare a farne, soprattutto in campionato."

Su Balotelli in ritardo: "Non è la prima volta in questri tre anni e mezzo che un giocatore arriva in ritardo. Può capitare. Dispiace che certe cose vengano fuori dallo spogliatoio. Non dovrebbe essere così e sono molto arrabbiato".



E QUELLE DI KAKA'

Allegri: "Non credo sia colpa sua, sta cercando di fare del suo meglio"

"Ho imparato che la mentalità del Milan è quella di vincere sempre in tutte le partite che affrontiamo. Io ho ancora la mentalità per vincere la Champions League, se ci riusciremo o no lo vedremo a maggio".

Su Balotelli: "E' un giocatore che mi piace e con cui lavoro bene. E' sempre difficile per un attaccante se per un po' non segni, ma sono sicuro che tornerà a essere decisivo appena si sbloccherà".

Sulla leadership: "Sin dal momento del mio ritorno mi è stato chiesto di essere una figura carismatica in questa squadra. Ma non è più il momento di parlare, bisogna lasciare spazio al campo. I cattivi risultati non sono arrivati a causa di un cattivo feeling tra compagni. Dobbiamo vincere col Celtic perché potrebbe essere una svolta nella stagione"

Sul momento difficile: "Spero che la squadra possa migliorare velocemente e trovare la via definitiva per uscire dalla crisi di risultati. Non vinciamo da sette partite e ogni partita diventa sempre più una responsabilità".

"Dal mio punto di vista sono veramente felice di essere tornato al Milan e sono soddisfatto di quanto sto facendo"

Ha già giocato qui tre volte, cosa dice dell'ambiente di casa Celtic?

"E' una cosa bellissima. L'ambiente qua mette una grande pressione e tutte le volte che ho giocato qua non è mai stato facile"

"E' una partita in cui dovremo essere mentalmente molto forti per passare questa fase"



LEADER DELLA CURVA SUD: "LA SQUADRA NON SI IMPEGNA"

Giancarlo Capelli, per tutti "Il Barone" e leader della Curva Sud del Milan, ha parlato a Rtl 102.5 del momento rossonero e del confronto con la squadra dopo il pareggio col Genoa. "Ci sono tanti problemi - ha affermato Capelli -. Non c'è più un capitano e qualcosa all'interno della squadra non va. Alcuni giocatori non sono concentrati in campo e gli stessi Abbiati e Kakà hanno affermato di voler risolvere questo problema. Contro il Chievo e contro il Genoa da quando abbiamo iniziato a contestare i giocatori si sono impegnati di più. Per il resto sono svogliati". Anche le parole forti degli striscioni sono studiati ad hoc: "Un mese fa siamo andati a Milanello e abbiamo parlato con tutta la squadra, dicendo che ci piaceva il loro impegno. Dovevamo andare giù più pesanti già all'epoca". Poi una considerazione sul futuro tecnico e societario: "Non siamo né per Galliani né per Barbara, vogliamo solo la società di una volta. Negli ultimi anni ha lasciato un po' a desiderare. Penso che Galliani a fine anno lascerà, se non prima. Il futuro è di Barbara". E in panchina: "Sono convinto che Allegri verrà esonerato perché non ci sono i risultati. Al suo posto magari Van Basten".