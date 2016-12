Milan, Allegri: "Balotelli in panchina? Prima di venire al Milan era una riserva" 

23:47 - La prova con il Barcellona non è dispiaciuta ad Allegri, che non ha nulla da rimproverare alla squadra: "Abbiamo tenuta testa all'avversario fino a sette minuti dalla fine" si consola l'allenatore del Milan. Tirata d'orecchie a Balotelli: "Le sue ultime partite sono state brutte, per questo ho preferito Robinho. Mario deve abituarsi a giocare una volta ogni tre giorni. Del resto prima di venire al Milan, era una riserva, sia all'Inter che al City".

A Premium Calcio, il tecnico continua aparlare di Balo: "Ha subìto anche un infortunio in Nazionale: ho preferito Robinho e Kakà come all'andata, lasciando Mario in panchina. Balotelli non è un problema, quando è entrato ha fatto benissimo: ha qualità straordinarie ma ha molto da migliorare nel contesto di una squadra". Il futuro dell'allenatore resta scottante: "Sarà la società a valutare ma io alla squadra non ho nulla da rimproverare sulla prova di stasera. Un allenatore dipenda dai risultati. La querelle societaria ci ha distratto? Noi dobbiamo pensare a giocare".