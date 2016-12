Milan, Allegri: "Balotelli deve gestirsi meglio"

20:18 - Alla viglia della sfida con l'Udinese, Massimiliano Allegri dà un consiglio a Mario Balotelli. "Deve capire chi è e avere una gestione migliore della sua persona. Balotelli deve fare sacrifici, evitando di fare alcune cose per non dare adito ai media di parlare troppo di lui. Dopo tre giornate di squalifica, dispiace averlo perso per la partita di domani'', ha detto. Su Kakà: "E' a disposizione, anche se avrà al massimo mezz'ora di autonomia".



"Avrei preferito giocare con i tifosi e con Balotelli. Purtroppo non c'è, faremo senza. Purtroppo è la quarta che salta. Lunedì i dottori valuteranno il da farsi e vedremo se sarà disponibile per martedì. E' una partita molto vicina, se ce l'avremo meglio, altrimenti facciamo come domani sera, che è la partita più importante visto che abbiamo una classifica deficitaria. Non sarà una partita facile, l'Udinese è una squadra che ti fa giocare male e con un Di Natale sempre pericoloso".

"Andremo in campo in 11, chi giocherà sarà all'altezza di chi mancherà e sicuramente faremo una buona partita. Poi magari un po' di buonasorte ci vorrebbe. Bisognerà eliminare errori che stiamo pagando a caro prezzo. Il ritiro non è stato punitivo, è servito per vedere gli errori fatti e gli atteggiamenti avuti e di questo abbiamo preso coscienza. Abbiamo avuto più tempo per preparare la partita".

"Sarà una partita da vincere con il gruppo, come è stato l'anno scorso quando abbiamo fatto i risultati giocando di squadra. Dobbiamo riprendere a fare questo, cosa che abbiamo fatto con Napoli e Juve, facendo però degli errori evitabili. Bisognerà avere un'attenzione particolare".

"L'unico che potevamo recuperare era De Sciglio, ma è difficile che venga impiegato col Barcellona. Abbiamo recuperato Birsa, Silvestre e Kakà anche se avrà pochi minuti, ma potrà essere un valore aggiunto. Bonera ha avuto la frattura della rotula, Pazzini sapevamo che fino a fine ottobre non poteva correre. Purtroppo abbiamo sei giocatori nel giro delle nazionali e giocando ogni tre giorni sei più sottoposto a rischi infortuni, anche se è un valore aggiunto".

"Non è impossibile ripetere la rimonta dell'anno scorso. Rispetto a quel periodo sotto il piano del gioco siamo più avanti, ma se abbiamo preso 13 gol vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. E' difficile vincere le partite prendendo quasi due gol a partita".

"Mario è un personaggio importante, mediatico oltre a essere un grandissimo giocatore. Bisogna che tu sappia gestire nel migliore dei modi la tua vita. E' ancora un ragazzo, deve capire velocemente che non è un ragazzo di 23 anni uguale a tutti gli altri. Su questo deve lavorare e fare dei sacrifici. Twitter? Proibirli è impossibile, fortunatamente al Milan non abbiamo di queste grosse problematiche".

"Ho grande fiducia nello staff della Nazionale, se hanno fatto giocare Balotelli hanno ritenuto che potesse. Ieri mattina ha sentito male, io ho preferito fermarlo a livello precauzionale. Oltre a questo non posso dire. Io sono molto contento di avere sei giocatori in Nazionale. Più partite si giocano, più c'è il rischio di farsi male".

"L'orientamento è quello di far giocare Silvestre in difesa con Zapata. Di solito si fa sempre bene quando si rientra da un infortunio, sotto questo aspetto sono molto sereno".

"Kakà? Massimo ha mezz'ora nelle gambe perché ha giocato 25' mercoledì nella partitella. E' un recupero graduale che va fatto senza rischiare una ricaduta".

"Roma-Napoli? E' meglio che vinciamo noi, perché altrimenti rimaniamo a 8 punti. Agli altri ci penseremo, perché noi siamo indietro e servono solo delle vittorie".

"Se il periodo difficile di Berlusconi influisce sulla squadra? Il presidente è molto vicino alla squadra perché spera che riusciamo a dargli un po' di soddisfazioni. Anche i tifosi ci sono stati molto vicini".

"Rami? Per quello che ho potuto vederlo in questo primo allenamento, ha mostrato grande personalità e carattere. Gabriel? E' un portiere bravo, che sicuramente avrà un grande avvenire però il portiere è Abbiati e lui starà in porta".