Milan, Allegri a Milanello: prova-tifosi per tecnico e squadra

Non sarà una giornata qualunque, mercoledì a Milanello. Milan a ranghi ridotti, senza i nazionali. Ma l’attesa è tutta per Massimiliano Allegri, la squadra e chi ci sarà, nel ritiro rossonero e anche attorno, per dire i tifosi.

Sono stati tre giorni intensi e difficili, da domenica a Verona, al lunedì di Arcore, al martedì nella nuova sede. Il ribaltone temuto non c’è stato: Allegri è rimasto al suo posto, Inzaghi al suo (alla Primavera), l’umore del presidente Berlusconi a proposito del Milan è quello che sappiamo, e la posizione di Galliani è di attesa: non per se stesso, questo è un discorso a parte, ma per gli equilibri della squadra e dello staff tecnico, visto che siamo alle porte di una gara amichevole comunque significativa, contro lo Young Boys sabato; e poi di due gare palpitanti, col Genoa e poi col Celtic a Glasgow. Qui, dicono, si deciderà il destino di Allegri. Ogni volta…



Da Milanello, dopo due giorni di riposo, ora che si riprende si capirà qualcosa di più. Soprattutto il clima attorno ai giocatori e al tecnico, visto che domenica al Bentegodi non sono mancati momenti di contestazione. E del resto con 13 punti in 12 partite, e un lento scivolamento senza vedere scosse (il Milan non vince dal 19 ottobre, Milan-Udinese 1-0), sono cifre e sensazioni sulle quali è difficile avere dubbi.



Dunque l’attesa che domenica era al Bentegodi, lunedì ad Arcore e il martedì attorno al Milan, ora è a Milanello: senza la pretesa che accada chissà cosa, ma per cogliere un segno, qualche parola, una indicazione dopo due giorni di voci (Galliani a Verona ha detto: Allegri non si discute) e illazioni (il pranzo fra Berlusconi e i figli, le telefonate del presidente con Galliani).

A Milanello ci può stare la prova tifosi: per capire di più e meglio quanto si è capito fin qui, e francamente non è poco. Poi sarà opportuno che attorno al Milan le luci si spengano un po’, per consentire a tecnico e squadra di pensare all’immediato futuro, alla verifica del nuovo acquisto Rami in amichevole, al doppio impegno Genoa-Celtic. Questo è un novembre doloroso per gli allenatori: Sannino e Rossi esonerati, Allegri quasi e poi riconfermato. Ed è un novembre ancora lungo.