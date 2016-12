Milan, Adil Rami: "Aiuterò la squadra fisicamente"

17:29 - Primo allenamento a Milanello e prime parole da difensore del Milan per Adil Rami: "E' una bella sensazione, sono felice di essere qui - ha dichiarato il francese a Milan Channel -. Ringrazio il Valencia che mi ha dato l'opportunità di allenarmi in anticipo col Milan, così potrò integrarmi prima". Nel gruppo ha due vecchi amici: "Conosco Mexes e Constant, mi daranno una mano. Credo di poter aiutare la squadra dal punto di vista fisico".

"E' da molto tempo che seguo il Milan, è un club che mi è sempre piaciuto - ammette il giocatore -. Questo è un gruppo che ha carattere, è come una famiglia. Però voglio ringraziare il Valencia per avere permesso di allenarmi qui in anticipo. Ho già parlato con molti compagni, parlo spagnolo e francese ma cerco di intendermi con tutti anche se non sarà facile".