Milan a due volti: Kakà illumina, Balotelli preoccupa

20:11 - Non c'è pace in casa Milan. I fischi assordanti di un San Siro semivuoto rispecchiano l'umore della piazza rossonera dopo il deludente avvio di campionato. Se da una parte i tifosi hanno ritrovato il sorriso per il gol e le prestazioni di Kakà, dall'altra ci si continua a interrogare sulla situazione Balotelli. Complici squalifiche e infortuni, SuperMario non segna dal 22 settembre ma, soprattutto, non sembra gradire il ruolo di punta centrale.

Per fortuna che c'è Kakà, verrebbe da dire. Il figliol prodigo brasiliano in questo momento è l'unico ad accendere l'entusiasmo dei tifosi con tocchi di classe e sgroppate impensabili per altri compagni. Ha impiegato 193' per ritrovare il gol in rossonero, sbagliandone almeno tre clamorosi in precedenza tra Parma e Lazio. Ma è il modo in cui Kakà si è ricalato nella parte che piace a tutti, seppur costretto a fare l'esterno d'attacco e a essere estraneato dalla trequarti, suo habitat naturale. Barcellona, Parma e Lazio: un trittico che ha restituito un Kakà tonico, volenteroso e a suo modo decisivo tra assist e gol. Solo però, col suo sorriso a illuminare San Siro ma sempre sotto una pioggia di povertà tecnica e soprattutto di idee.

Solo, si dice, perché l'altro grande nome preso e trattato come una star, sta deludendo. Mario Balotelli sta diventando un caso, ma soprattutto è lontano parente di quello devastante ammirato da gennaio a maggio. SuperMario non segna dal 22 settembre, in casa contro il Napoli, anche a causa di infortuni e squalifiche. Quello che preoccupa Allegri, ma non solo, è l'estraneità dal gioco del numero 45. Dall'ingresso in campo contro il Barcellona fino al match con la Lazio e passando per la sostituzione tattica di Parma, Balotelli non ha convinto ma soprattutto non è parso convinto del ruolo da punta centrale statica che proprio non gli si addice. I voti e i numeri (3 gol su azione e 2 su rigore in 888 minuti), del resto, stanno lì a dimostrarlo. E qui parte il paradosso rossonero.



In estate, dopo la qualificazione in Champions League, sono arrivati proprio Kakà e Matri. "Si ritorna al 4-3-1-2" con Kakà trequartista e una punta a fianco a Balotelli. Tutto idilliaco sulla carta, ma mai messo in pratica per insistere con il 4-3-3 che, per il momento, non ha incantato, anzi. Dodici punti in dieci partite però sono un bottino da salvezza risicata. Consolarsi con le giocate di Kakà è una gioia effimera e come tale è destinata a passare.