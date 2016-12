Milan, 40 giorni senza Balotelli? Può saltare sia Barcellona che Parma. Galliani: "Recupero difficile"

21:00 - Sembra ieri, ma Balotelli manca al Milan (in campionato) dal 22 settembre. La notte di Milan-Napoli 1-2, espulsione a tempo scaduto, stop di tre giornate. Poi è arrivato l'infortunio post-nazionale: niente Milan-Udinese. Col rischio che non giochi martedì col Barcellona e nemmeno domenica prossima a Parma, almeno stando alle ultime notizie. Progettando il rientro il 30 ottobre per Milan-Lazio. Quaranta giorni senza SuperMario...

Questo è il quadro, tutt'altro che confortante, per Massimiliano Allegri a proposito di Balotelli. Vittima del troppo che sta attorno a lui, e del troppo che lui si concede anche con una riga twitter che scatena comunque il finimondo, qualunque cosa scriva, anche un 'ti amo' alla fidanzata. Il Balotelli pubblico sovraesposto e il Balotelli che invoca silenzio, a parte quello che fa in campo (dove, nel bene e nel male, fa comunque sempre troppo).

A proposito del suo infortunio (affaticamento muscolare alla coscia destra), la speranza che il tutto si risolva in due-tre giorni non è ancora tramontata. Le voci contrarie non mancano e le registriamo. Vedremo nelle prossime ore, annotando i trenta giorni di assenza di SuperMario -in campionato- e la prospettiva di arrivare a quaranta.

Del resto poco prima della sfida contro l'Udinese Adriano Galliani ha confermato che il recupero di Balo per la sfida di Champions, è "difficile". Lo stesso discorso vale per Abbiati. L'ad rossonero a Sky ha chiarito che "non c'è alcun tipo di polemica" con la Nazionale per l'infortunio dell'attaccante: "Se lo hanno fatto giocare evidentemente erano convinti che potesse".