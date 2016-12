Tgcom24 >

Mihajlovic rovina la festa di Thohir: Inter-Samp 1-1 1 dicembre 2013 Mihajlovic rovina la festa di Thohir: Inter-Samp 1-1 La squadra di Mazzarri subito in vantaggio con Guarin (18' pt). Ma soffre per tutta la partita ed è raggiunta all'89' da Renan. Delusione in tirbuna di ROBERTO OMINI

10:42 - Niente festa per Erick Thohir, al debutto a San Siro. Inter-Sampdoria finisce 1-1, gol di Guarin dopo 18 minuti, pareggio di Renan al 44' del secondo tempo. Un pareggio-beffa nei modi, per l'Inter, ma non per la sostanza di una partita che la Samp ha giocato meglio: più aggressiva e ordinata rispetto alla squadra di Mazzarri. Festa rovinata e un futuro da decifrare in casa nerazzurra: anziché progredire, la squadra sta facendo passi indietro.



LA PARTITA

Cinquanta nerazzurri della storia dell'Inter, Moratti al debutto da presidente onorario, Thohir alla "prima" da padrone, Mihajlovic un ex cui si legano i primi trionfi dell'era Mancini, e poi Zanetti che non sorprende oramai più nessuno. Che sia una festa, è scritto nelle pagine di presentazione. E che festa sia, per l'Inter contro la malaticcia Sampdoria, è tutto da capire in questa sfida che vale molto, per tutte e due.

L'avvio rende l'idea di un'Inter un po' piegata su se stessa, tanto che la Samp la aggredisce da subito e al 6' pt Gabbiadini cerca la soluzione a sorpresa, palla fuori. Ritmo e aggressività dei doriani, e la voglia di tener palla e di ragionare degli interisti si spegne subito: con Cambiasso e Taider a dettare i ritmi un po' troppo soft. Ci vorrebbe un'accelerazione: chiederla a Zanetti, beh, non esageriamo; Jonathan è un sorvegliato speciale, oramai: Palombo e Costa lavorano in coppia. E allora ci pensa Alvarez al 18' con un affondo e veronica a sinsitra che fanno saltare il banco: traversone teso e basso, Taider manca l'aggancio, Guarin ferma il pallone al vertice dell'area piccola e lo scaraventa in gol. E' bastato questo "lampo" all'Inter: uno a zero. Thohir esulta, Moratti abbozza al suo fianco.

La partita procede, e col vantaggio-Inter il copione non cambia granché. E' sempre la Samp a correre di più, aggredire di più. L'Inter aspetta, cerca di far scivolare il tempo e il possesso-palla. Un tiro appena alto di Jonathan (22' pt) è il supporto a una occasione di Pozzi (28' pt) che Handanovic neutralizza e a un tiro di Gabbiadini (33' pt) bloccato a terra. Poco altro, poi. S'inforutna Gastaldello, nel finale di tempo. Riposo.

Niente di diverso nemmeno quando si riapre il sipario: nel senso che l'Inter è poco ispirata e molto compassata, e la Samp continua a essere aggressiva, alla caccia del pareggio. Comunque sia è l'Inter che si avvicina al gol al 6' st, con un destro ravvicinato di Guarin, forse deviato, che s'infrange sul palo mezzo esterno. Dopodiché all'8' st un affondo doriano finisce in gol (Pozzi), ma ci sono due evidenti fuorigioco a chiudere anzitempo il discorso.

E' in mezzo al campo che la Sampdoria ha più presenze, e Mazzarri perde (crediamo) la voce per correggere e consentire ai suoi di imporsi e di soffrire meno. Fa entrare Kovacic, a mezz'ora dalla fine, per Taider: magari per dare qualche pensiero in più alle retrovie degli avversari. Ma sono palliativi di una domenica così, si celebra un evento (Thohir), ma senza la pretesa che sia spettacolo. La Samp continua a far rumore, o tentarci perlomeno. Al 29' st Eder su punizione trova le mani protese di Handanovic a respingere e Cambiasso ad allontanare quel pallone minaccioso.

I contrattacchi in contropiede dell'Inter scovano quella che è, ultimamente, la "malattia" nerazzurra in zona-gol, ovvero la difficoltà a tradurre in rete i pericoli creati: Palacio è troppo solo. E la Samp non smette di lavorare, e anche di crederci. Per ultimo, Mihajlovic getta nella mischia Renan, 27enne centrocampista brasiliano di non grandi pretese, che vola subito alto: tiro da lontano, Handanovic parte in ritardo, la palla s'insacca. E' l'89', l'Inter ha buttato via un'altra vittoria, ma stavolta è stato giusto così, perché non l'avrebbe meritata. La festa di Thohir è rovinata. E per Mazzarri il lavoro è ancora lungo.

LE PAGELLE

Guarin 6,5 - Ha il merito del gol dell'1-0, il palo all'inizio della ripresa e una serie di cose buone e no. Conme sempre. Comunque positivo.

Palacio 5,5 - Continuando a stare da solo, lo campiamo, si immalinconisce. Soluzioni alternative non se ne vedono, ma siamo davvero alla soglia del primo allarme.

Handanovic 6 - Che cosa dire? Para bene quello che c'è da parare fino all'89'. Poi su quel tiro di Renan si accorge del pericolo quando è oramai troppo tardi. O no?

Zanetti 6 - Al rientro a tempo pieno, a 40 anni, non eccelle e nemmeno sfigura. Ma non è mai stato lui il problema dell'Inter.

Cambiasso 5,5 - La sua delusione a fine partita, è la nostra nel vederlo soffrire così a lungo.

Kovacic 5 - Prende il posto dell'impalpabile Taider e fa poco per migliorare il rendimento di gruppo.

Renan 7 - A fine partita, è sommerso dal'abbraccio dei suoi: in due minuti, ingresso e gol, ristabilisce la verità su una partita che la Samp non meritava di perdere.

De Silvestri 5,5 - La sofferenza sulle incursioni di Alvarez gli costa qualche figura un po' così.

Eder 6,5 - Alle spalle di Pozzi, è spesso la variabile che l'Inter non riesce a controllare.

Gabbiadini 6,5 - Partita positiva, ricca di inziative e anche di coraggio.



IL TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 1-1

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6; Campagnaro 6, Rolando 5,5, Juan Jesus 5,5; Jonathan 6, Taider 5 (17' st Kovacic 5), Cambiasso 5,5, Alvarez 6,5 (42' st Belfodil sv), Zanetti 6; Guarin 6,5 (37' st Mudingayi); Palacio 5,5. A disp: Carrizo, Castellazzi, Pereira, Ranocchia, Wallace, Olsen, Andreolli, Donkor, Puscas. All. Mazzarri 5,5

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 6; De Silvestri 5,5, Mustafi 6, Gastaldello 5,5 (43' Regini 6), Costa 6; Obiang 6,5 (42' st Renan 7), Palombo 6; Gabbiadini 6,5, Eder 6,5, Soriano 6, Pozzi 6 (28' st Sansone 5,5) A disp: Fiorillo, Tozzo, Fornasir, Castellini, Maresca, Wszolek, Eramo, Rodriguez, Bjarnason, Petagna. All: Mihajlovic 6,5

Arbitro: Russo

Marcatori: 18' Guarin (I), 44' st Renan (S)

Ammoniti: Alvarez, Campagnaro, Guarin (I), Gabbiadini, Costa, Eder (S)

Espulsi: --