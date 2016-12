Mihajlovic: "Petkovic è l'allenatore giusto per la Lazio"

14:12 - Sinisa Mihajlovic, ospite al Teatro Ghione di Roma per ritirare il premio Lazialità 2013, respinge l'ipotesi di un'immediata successione a Petkovic come allenatore della Lazio: "Sicuramente io sono laziale, ho la Lazio nel sangue, ma non mi sembra corretto parlare adesso di lavorare alla Lazio perché io sono il ct della Serbia". L'ex allenatore del Catania comunque conferma che i rapporti con Lotito sono ottimi.

''Lo scorso anno la Lazio ha fatto benissimo, merito anche Petkovic, che ha tirato fuori il massimo - riconosce l'ex biancoceleste -,. Quest'anno e' difficile perche' le altre si sono rinforzate. L'obiettivo e' l'Europa League. Difficile pensare che possano andare in Champions. Se ne rendono conto tutti: c'e' una differenza con le prime tre in classifica. Se la Lazio ripete il campionato dello scorso anno e va in Europa League ha fatto il suo dovere''. Infine Mihajlovic rivela un aneddoto: "Quando mi e' scaduto il contratto, io sarei voluto rimanere, ma non c'era un presidente e sono andato all'Inter. Tanto e' vero che dieci giorni dopo mi ha chiamato Lotito, ma io avevo gia' firmato con i nerazzurri''.