Mihajlovic: "Nesun accordo con la Sampdoria". Il club contatta Reja

17:05 - Sinisa Mihajlovic, tramite il sito della Federcalcio Serba (Fss) , ha smentito un accordo imminente con la Sampdoria: "Non è esatto quello che scrivono i media italiani. Non ho raggiunto alcun accordo con la Sampdoria. Io resto l'allenatore della Serbia, e fino a quando sarà così non voglio occuparmi di discorsi su un'altra possibile squadra". L'allenatore serbo nei giorni scorsi è stato accostato alle panchine di Lazio e Sampdoria.

L'ex giocatore dell' Inter ha inoltre aggiunto: "Sono concentrato al massimo all'incontro con la Russia, poiché giochiamo contro una squadra estremamente forte. La Serbia avrà sempre la precedenza rispetto alla Sampdoria o a un altro eventuale club. Dopo i due incontri amichevoli parlerò con i dirigenti della Federcalcio serba, e vedremo cosa fare". Dopo le due amichevoli con la sua nazionale quindi, ci sarà un colloquio in cui si delineerà il suo futuro e quello della Sampdoria.

A questo punto, la Samp per Mihajlovic dovrebbe aspettare fino alla metà della prossima settimana. Può anche essere che accada, ma i dirigenti blucerchiati sono in contatto anche con Edy Reja (la candidatura Zeman è svanita): l'ex tecnico di Lazio e Napoli è in attesa di una chiamata.