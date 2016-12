Meteorina nuda: promessa mantenuta solo in parte

11:15 - La Francia vola ai Mondiali e la sexy meteorina di Canal +, Doria Tillier, mantiene la promessa di spogliarsi. Più o meno. La bella 27enne non ha presentato le previsioni nuda come aveva dichiarato, ma è andata in studio e ha mostrato un video che la vede correre nuda in un prato mentre di fianco una grafica mostra il meteo. Una promessa mantenuta solo in parte quindi, che ha divertito il pubblico femminile, ma ha molto deluso quello maschile, finora mai così interessato alle previsioni metereologiche...