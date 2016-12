Messi, papà Jorge indagato per riciclaggio del denaro della droga  

13:05 - Una notizia shock arriva dalla Spagna e riguarda il papà dell'asso del Barcellona Leo Messi. Secondo il quotidiano 'El Mundo' Jorge Messi è indagato dalla UCO (Unità Operativa Centrale della Guardia Civil spagnola) per riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico attraverso eventi di beneficenza, come ad esempio le partite degli 'Amigos de Messi'. Lo stesso Leo Messi, Dani Alves, Pinto e Mascherano, sono già stati ascoltati come testimoni.

Davanti agli agenti della UCO i giocatori avrebbero dichiarato di aver aderito a vari eventi di beneficenza senza sapere nulla del riciclaggio di denaro sporco. Il ruolo del padre di Messi sarebbe di contatto con le bande della droga: dalle operazioni gli arriverebbero commissioni tra il 10% e il 20% del denaro riciclato.

Secondo il quotidiano spagnolo, Jorge Messi risulterebbe al centro di una rete di narcos su cui indaga in segreto un tribunale di Madrid. Il denaro sporco frutto delle attività illegali veniva ripulito acquistando in gran quantità biglietti per partite di beneficenza giocate dagli "Amici di Messi" o per concerti rock in Europa e in America.

La Guardia Civil ritiene che Messi padre abbia guadagnato una commissione tra il 10% e il 20% quando giocavano il figlio e altre stelle. Per questo motivo, il fuoriclasse del Barcellona è stato sentito dagli investigatori qualche tempo fa insieme con alcuni compagni come Dani Alves e Mascherano.

L’indagine sarebbe partita proprio investigando sulle partite degli "Amici di Messi" e su alcuni concerti con stelle sudamericane, che potevano essere utilizzati dai trafficanti per riciclare enormi somme di denaro, si parla di svariati milioni di euro. In particolare, è finito nel mirino il sistema dei biglietti della "fila 0", quelli venduti a persone che non avrebbero partecipato all'evento ma che comunque pagavano per solidarietà all’iniziativa di beneficenza.

Secondo le fonti investigative riportate dal Mundo, è molto difficile verificare se un evento ha venduto 1.000 o 50.000 biglietti in "fila 0" e quindi il sistema favorisce chi intende sfruttarlo per motivi illeciti.

Gli investigatori ritengono che il padre di Messi servisse da intermediario per suo figlio e altri atleti impegnati nelle partite di beneficenza, in cambio di una percentuale del denaro.