Messi ancora ko, in carriera è stato fuori oltre un anno per gli infortunii

I dati raccontano le geste dei campioni, ma non solo. Oltre a gol, record e minuti giocati, nelle statistiche trovano spazio infatti anche gli infortunii. E Lionel Messi, anche qui, colleziona numeri importanti. In carriera l'argentino si è fermato 13 volte ed è stato fuori oltre un anno per problemi fisici (416 giorni). Solo con Pep Guardiola in panchina la Pulce ha giocato con grande continuità. Prima e dopo invece...

Ma andiamo con ordine. Il primo infortunio di Messi è datato 5/2/2006 (elongazione del bicipite femorale destro: out 18 giorni). Nello stesso anno seguono la rottura del bicipite femorale destro (7/3/2006 - 79 giorni di stop), la lesione del legamento laterale esterno (5/10/2006 - 14 giorni fuori) e la frattura del quinto metatarso (12/11/2006 - 90 giorni senza giocare). Un calvario per la Pulce, che nel 2007 però si ferma altre due volte verso la fine dell'anno (11/9/2007 - contrattura alla coscia: stop di 7 giorni , 15/12/2007 - rottura bicipite femorale sinistro: 42 giorni fuori). Allora sulla panchina del Barcellona c'era Frank Rijkaard, che ha guidato i blaugrana fino al luglio del 2008 e ha dovuto fare a meno di Messi per un altro lungo periodo (4-3-2008 rottura bicipite femorale sinistro: 42 giorni fuori).



Poi l'era Guardiola. Con Pep alla guida dei catalani, la Pulce interrompe la stagione dei ko ed esplode, fermandosi ai box soltanto una volta (19/9/2010 - lesione legamento della caviglia sinistra: 10 giorni di stop). Fino al 2013, proprio quando Guardiola dice addio al Barcellona, passando il testimone a Tito Vilanova. Nel giro di dodici mesi, l'argentino colleziona cinque infortuni gravi (2/4/2013 lesione bicipite femorale destro, 12/5/2013 lesione bicipite femorale destro, 13/8/2013 lesione bicipite femorale sinistro, 28/9/2013 lesione bicipite femorale destro, 10/11/2013 rottura bicipite femorale sinistro).



Solo sfortuna o casualità? La domanda sorge spontanea. Forse dietro gli infortunii della Pulce c'è infatti non solo una particolare fragilità muscolare, ma anche un problema legato ai carichi di lavoro durante gli allenamenti o al modo di muoversi in campo. I numeri, del resto, parlano chiari. E Messi non può non aver notato la singolare coincidenza del periodo d'oro con Guardiola. Al Bayern qualcuno già sogna.