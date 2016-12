Mazzarri: "Vinco con l'Inter, poi vado in Spagna"

16:16 - Quinto posto in classifica e terza posizione distante cinque lunghezze. Mazzarri fa il punto della situazione: "Il bilancio è ottimo, purtroppo in Italia molte volte si viene valutati solo alla fine con i risultati". Giunto alla guida dell'Inter durante il passaggio di consegne tra Massimo Moratti ed Erick Thohir, il tecnico ha un rimpianto: "Non sono stato fortunatissimo, mi sarebbe piaciuto arrivare in un momento storico diverso".

Mazzarri analizza così la prima parte di stagione: "Potevamo avere quattro o cinque punti in più - spiega nel corso di un'intervista a Sky Sport-. E non mi riferisco alle partite casalinghe con Parma e Sampdoria, perché lì non abbiamo visto la migliore Inter". L'augurio in vista del nuovo anno: "Io non trovo mai la strada spianata per fare le cose. Vorrei che il 2014 si allinei con gli altri anni, che sono stati buoni. Ai tifosi dell'Inter auguro che il 2014 possa portare soddisfazioni. Non mi piace fare proclami, ma posso dire che daremo il massimo perché i tifosi dell'Inter si sentano competitivi come ai vecchi tempi".



Dopo parecchi anni di gavetta, il tecnico toscano si è trovato a guidare l'Inter durante la cessione del club da parte di Massimo Moratti: "Stare qui è un sogno, ma non sono stato fortunatissimo - spiega -. Sono arrivato in un momento particolare nella storia di questa società. Mi sarebbe piaciuto venire in un momento storico diverso, ma in carriera ho dimostrato di essere capace di accettare qualsiasi progetto, l'importante è che ci sia chiarezza fra me, la società e l'ambiente. Mi serve la certezza che siamo d'accordo sulle linee programmatiche, è una società affascinante. Mi sono venuti i capelli bianchi? Rispetto al solito devo dire sì".



In vista del mercato di gennaio, i nerazzurri sono a caccia di un attaccante di prima scelta. Ma Mazzarri non si sbilancia: "Le potenzialità e il budget, come gli altri parametri, li conosce la società. Io do le mie idee, ho l'esperienza per affrontare ogni programma. Do il meglio ai miei giocatori". Nel suo futuro, tra qualche anno, potrebbe esserci un'esperienza all'estero: "Da sempre, a pelle, dico il calcio spagnolo. Mi piace la mentalità, si pensa al gioco più che al risultato".