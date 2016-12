Mazzarri: ora il Napoli e 270 minuti terribili 

14:56 - Napoli, e non solo. Napoli e Milan prima di Natale, Lazio al risveglio del campionato il 6 gennaio. Due trasferte e un derby, ovvero il massimo possibile per correre il doppio rischio: di emergere oppure di affondare. Dice Walter Mazzarri: “Rivediamo l’Inter a metà gennaio, per un bilancio di metà stagione. E vedremo la strada che avremo fatto. I progressi”.

Mazzarri si è concesso a un paio di interviste: al Corriere della Sera e al Mattino. Milano e Napoli. Il cerchio si chiude. Sulla partita, il tecnico nerazzurro: “Mi aspetto una gara spettacolare. Il Napoli è fortissimo e ha un organico completo. La gara sarà spettacolare, perché di fronte ci saranno due squadre che giocano bene a calcio”.

Sulla vocazione, sua e dell’Inter: “Faccio l’allenatore da tredici anni e lavoro molto sull’aspetto tattico e sulla tattica offensiva in particolare. Le mie squadre hanno sempre segnato tanti gol e alcuni miei giocatori hanno vinto la classifica cannonieri”.

Cosa si aspetta dai napoletani: “Non mio aspetto niente. Ci siamo tanti amati, poi quando si va via succede che l’amore possa diventare odio. Ma non è un mio problema, siamo professionisti. Mi aspetto che il pubblico di Napoli faccia il solito grande tifo per il Napoli, con la grande passione che lo contraddistingue da sempre”.

Da qui al 6 gennaio, Mazzarri e l’Inter sono dinanzi a 270 minuti terribilmente impegnativi. Paura? Forse è meglio così, scrutando le ultime del gruppo: con Sampdoria e Parma in casa e Bologna in trasferta, le ultime tre gare, 5 punti anziché i prevedibilissimi 9. Quando si dice: le occasioni sprecate. Meglio con le grandi, allora: perlomeno, non c’è da rammaricarsi troppo in caso di pareggite acuta.

Una curiosità, infine. Quando Rafa Benitez allenava l'Inter, stagione 2010-11 e Mazzarri era alla guida del Napoli. Si incrociarono? Macché. E per un soffio. Benitez venne esonerato da Moratti subito dopo aver conquistato il Mondiale per Club il 18 dicembre. Per i nerazzuri il 2010 di campionato era già concluso per dare spazio, appunto, al Mondiale. Dopodiché il 24 dicembre venne annunciato Leonardo, nuovo allenatore. E il 6 gennaio, alla ripresa del campionato si giocò Inter-Napoli. Finì 3-1, debutto di Leo in panchina (Thiago Motta, Thiago Motta, Pazienza e Cambiasso).