Mazzarri è una furia: "La peggior Inter della stagione"

L'1-1 con la Sampdoria ha fatto arrabbiare Walter Mazzarri: "E' stata la peggior Inter della stagione -ha detto il tecnico nerazzurro-. La Samp ha meritato il pareggio". La critica verso la sua squadra è pesante: "I ragazzi devono capire e crescere. Chi vuole restare titolare deve sempre dare il massimo". E poi: "Mi spiace per Thohir e Moratti: si meritavano uno spettacolo diverso e soprattutto una vittoria".



''Per come intendo il calcio è la peggior partita giocata dalla mia squadra, ci siamo abbassati troppo e non siamo nemmeno partiti bene. Eravamo in troppi sottotono e alla fine la Sampdoria ha meritato il pareggio''.

E’critico con la sua squadra Walter Mazzarri. ''Dopo aver sbloccato la partita, abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla - ha aggiunto il tecnico – serviva esperienza e cinismo, dovevamo tirare qualcosa in più e invece siamo stati leggeri. La Sampdoria ci ha pressato, loro stavano meglio di noi, dobbiamo riflettere anche sul discorso brillantezza. Questa Inter non mi piace''.

Mazzarri non ha parole dolci per la sua squadra: ''Non bisogna abbassare la guardia, ma spingere sull'acceleratore - aggiunge - I ragazzi devono capire e crescere. Chi vuole rimanere titolare deve dare sempre il massimo, se si vuole tornare protagonisti bisogna crescere come intensità e continuità. Nelle altre partite abbiamo fatto un certo tipo di calcio per almeno 70 minuti, oggi invece ci alternavamo e siamo stati poco aggressivi e molto distratti. Ho visto scarsa concentrazione e attenzione''.

''Thohir? E' bello vederlo con Moratti ed impegnato per migliorare la squadra - sottolinea Mazzarri - dispiace che non ci sia stata la concentrazione giusta in campo. Avrei voluto regalargli la vittoria, è un peccato aver perso due punti. Credo che abbia già capito che questa squadra è rinata da poco. Ha una cultura diversa, ma a me brucia buttar via questi punti''.