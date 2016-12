Mauro Icardi vola da Wanda Nara in Argentina

20:15 - Dopo la dichiarazione pubblica su Twitter del 14 novembre ("Wanda Nara ti amo"), Mauro Icardi pare abbia preso l'aereo per raggiungere in Argentina l'ormai ex compagna di Maxi Lopez. Come riportato da diversi media argentini, l'attaccante dell'Inter sarebbe sbarcato domenica sera all'aeroporto di Ezeiza a Buenos Aires, rivelando a un addetto ai bagagli dell'aeroporto il motivo del viaggio: "Sono qui per stare con Wanda".

Il soggiorno argentino di Icardi sarebbe però durato assai poco, anche perché Wanda Nara, nelle ultime ore, ha modificato il suo profilo Twitter scrivendo "Milano, Italia". Guarda caso proprio la città dove gioca l'attaccante dell'Inter, ancora indisponibile per Mazzarri perché alle prese col recupero dall'operazione a un'ernia. A proposito, il club nerazzurro come l'avrà presa?