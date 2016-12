Marsiglia-Napoli, sassaiola contro pullman di tifosi azzurri

10:21 - Alta tensione a Marsiglia, dove tra poco il Napoli scenderà in campo contro l'Olympique in una gara valida per la terza giornata di Champions League. Alcuni autobus di tifosi partenopei sono stati colpiti dal lancio di pietre al loro passaggio verso lo stadio Velodrome. Qualche finestrino rotto e un po' di paura ma fortunatamente non si registrano feriti. Per tutta la giornata le forze dell'ordine erano riuscite a tenere lontane le due tifoserie.

Un'accoglienza dunque tutt'altro che tranquilla per il Napoli e i suoi sostenitori. Tantissimi i manifesti a Marsiglia con la scritta 'Napoli m..'. A un paio d'ore dal fischio d'inizio della partita, due dei dieci autobus partiti da Napoli a mezzanotte hanno riportato qualche ammaccatura e la rottura dei finestrini. Intorno alla zona dello stadio e della metropolitana sono aumentati i controlli.