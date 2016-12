Marsiglia, Baup: "Possiamo ancora qualificarci"

21:11 - Reduce da due sconfitte consecutive in campionato e a quota zero punti in Champions League, il Marsiglia è all'ultima spiaggia contro il Napoli. "Abbiamo ancora qualche chance di qualificarci - spiega il tecnico Elie Baup - e ce le giocheremo tutte. Il Napoli ha una difesa forte e interpreta bene tatticamente le partite, ma possiamo batterli per dare una gioia ai tifosi". L'OM recupera Abdallah e Payet, mentre è arrivato il forfait di Khalifa.