Marsiglia, Baup: "Napoli? Dovremo superarci"

10:21 - Il Napoli si appresta ad affrontare la quarta tappa del girone di ferro di Champions League: di fronte il Marsiglia, che si presenta sotto il Vesuvio in maniera tutt'altro che arrendevole. "Sappiamo che il Napoli è una grande squadra - le parole del tecnico Elie Baup alla vigilia della sfida -, qui si vive di calcio: vogliamo fare bella figura davanti a questo pubblico stupendo. Ma non sarà facile, dovremo superarci".

Baup risponde anche ai cronisti che gli chiedono dei possibili scontri tra tifoserie: "Il calcio deve essere una festa. Le due tifoserie sono simili e molto calorose, ma quest'entusiasmo non deve assolutamente sfociare in incidenti". L'allenatore francese ha fiducia nel suo gruppo: "Il livello del girone è altissimo, ma noi sappiamo che possiamo creare problemi ad ogni squadra. Ci sono ancora tre partite, vogliamo onorare questo girone di ritorno. Abbiamo tante qualità. E' vero, ci troviamo a zero punti, ma cercheremo di fare di più anche per l'immagine del club. Non abbiamo intenzione di lasciar perdere la Champions – ha concluso Baup -, abbiamo fatto tanta fatica per arrivarci e ora dobbiamo dare il massimo".

Si allinea alle dichiarazioni dell'allenatore anche la stella del Marsiglia, Mathieu Valbuena: "Vogliamo riscattare le tre sconfitte: all'andata col Napoli non siamo proprio scesi in campo. Il San Paolo spingerà la squadra fino alla fine, ma noi dobbiamo farci trovare pronti. E fino a quando la matematica non ci condanna - ha concluso Valbuena - daremo tutto per cercare di raggiungere il terzo posto e l'Europa League".