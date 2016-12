Marotta: "Buffon merita rispetto. E' sempre il migliore" 

14:51 - Dopo la Fiorentina, ecco il Real Madrid. Dopo un pomeriggio da incubo, una notte che promette tempesta. La Juventura reagisce. Parla il direttore generale, Giuseppe Marotta. Parla di Buffon: "E' sempre il più grande e ci vuole rispetto nei suoi confronti". Del momento-no: "La squadra soffre di stanchezza mentale. Dopo due anni al vertice". E del Real Madrid: "E' una grande sfida. Ma è alla nostra portata"

La Juve tra Fiorentina e Real Madrid. La Juventus è in crisi? Il momento-no bianconero visto da Giuseppe Marotta.



Su Gigi Buffon: “Occorre rispetto nei suoi confronti, anche nelle critiche. Buffon è un grande portiere, è ancora il numero uno al mondo. In questo momento, il primo tiro è sempre gol. Ma questo non cambia il giudizio su di lui, è il leader della Juventus, lo è da oltre dieci anni. E’ un portiere straordinario, e quando -a volte capita- non lo è, ecco che si accaniscono contro di lui. Questo non va bene. Ripeto. Ci vuole rispetto”



Sulla sconfitta di Firenze: “E’ stata buna domenica così, succedono cose che non ti aspetti. Ma questo è il calcio. E il nostro allenatore, Conte, aveva previsto fin dall’estate che sarebbe stata una stagione molto, molto complicata. Per tutti. La squadra soffre dal punto di vista mentale, lo stress di due anni da lepre, di tante gare anche in Nazionale, di 200 giorni di ritiro in un anno. Una stanchezza mentale che in questo momento si fa soffrire. Ma la supereremo”.

Sul Real Madrid: “E’ una grande sfida, ma non impossibile. Il Real è uno squadrone, ma è alla portata della Juventus. Di questa Juventus”