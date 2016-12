Maradona sogna la panchina del Napoli: "Io per il dopo Benitez"

10:15 - Mai banale. Come quando giocava. Diego Armando Maradona ha parlato di tutto, a partire dalla sfida scudetto di domani sera: "La Roma è come un treno ma il Napoli ha più fame di vittoria e spero che faccia una grande partita. Benitez sta facendo un ottimo lavoro ed è tornata la mentalità vincente del passato. Vorrei esserci io per il dopo Rafa". E' ancora in dubbio la sua presenza all'Olimpico: "Allo stadio o in tv sicuramente vedrò il match".

El Pibe de Oro, ospite della Gazzetta dello Sport a Milano, elogia la squadra di Benitez preferendo non fare pronostici sulla sfida scudetto con i giallorossi: "Non sono un indovino. Dico solo che spero in una partita aperta e ricca di gol". Il discorso si allarga alla qualità del nostro campionato, decisamente inferiore rispetto ai tempi nei quali Maradona distribuiva magie in tutti gli stadi: "Noi avevamo squadre fortissime. Non solo giocatori di grandissimo valore. Non potevi pensare di andare a Como e vincere 5-0. Il campionato italiano era il più bello. C'era il Mondiale in Italia ogni domenica".

Se sul campo l'argentino è stato il migliore, lo stesso non si può dire per la sua avventura da allenatore, culminata nello sfortunato Mondiale del 2010: "Se oggi non alleno più è per una questione di principio, non perchè non ho dato il massimo. Non mi pento di nulla. Ho messo i giocatori nelle condizioni migliori. Non mi rincuora il fatto che la Germania sia in forte ascesa con squadre quali Borussia e Bayern. Loro hanno fatto il ricambio generazionale. Le altre no". E ancora: "Deluso da Messi quando era un mio giocatore nell'Argentina? Assolutamente no. In Sudafrica è stato sfortunato e quando siamo stati eliminati non ho sentito nessuno piangere come lui. E' questo il ricordo più bello che mi lega al giocatore". La carriera da allenatore non è però accantonata: "Quando va via Benitez mi piacerebbe allenare il Napoli. Cambiano ovunque gli allenatori, dalla Spagna all'Italia, dall'Inghilterra alla Russia, ma ci sono persone hanno paura di me. Per questo non sto allenando".

E forse anche in quanto Diego ha avuto sempre tanti, anzi troppi, nemici. Uno su tutti Pelè. "Io contro il 'moreno' Pelè ho vinto per i voti e la risposta della gente. Pelè era secondo, anche in Brasile perchè ha vinto Ayrton Senna come miglior atleta di tutti i tempi'': l'ex campione ricorda così la sua vittoria del premio 'Fifa's internet Footballer of the century'. "Siccome io ho vinto tante volte, gli amici di Pelè hanno dovuto dargli un riconoscimento (quello di atleta del secolo, ndr) che però non valeva un cazzo. Quel premio non lo ha deciso la gente''. Gli scontri non sono nemmeno mancati con il presidente della Fifa Blatter: "Mi piace la definizione di 'matto del villaggio': i matti, gli ubriachi e i bambini sono gli unici a dire la verità. Io non mi sono mai inginocchiato davanti alle persone che mi volevano in ginocchio, come ad esempio Blatter". Pelè, Blatter e probabilmente da oggi anche Thohir sarà un nemico. Nei confronti del magnate indonesiano Maradona è infatti tutto fuorchè tenero: "Non ci sarà mai un presidente come Moratti. Quello che ha comprato l'Inter non sa la differenza fra una palla di calcio e una da football americano. Magari imparerà, ma Moratti è un uomo di classe".

Parlando di Balotelli i toni cambiano: "Ognuno gestisce la sua vita come vuole, lasciate tranquillo Balotelli: saprà come gestirsi. Però mi pare che l'allenatore deve giudicarlo per quello che fa in allenamento, in campo". Del resto, per problemi molto più gravi, di droga, anche l'ex giocatore del Napoli era sempre nell'occhio del ciclone: "Fra quattro mesi saranno dieci anni che non prendo niente. Io ho fatto male a me stesso, non ho trascinato con me altre persone. Ai ragazzini dico di non provarlo, è troppo brutto". A rovinare il calcio in generale è invece il triste fenomeno delle scommesse e delle gare combinate: "Se la gente comincia a capire che le partite sono truccate andiamo via e mettiamo una telenovela".

Chiusura dedicata a Papa Francesco: "Se oggi giocassi nel Napoli il Papa tiferebbe per gli azzurri? Credo di sì perchè è molto intelligente. Il 'cuervo' è tifoso del San Lorenzo, un corvo mai sarà del Boca Juniors", spiega Maradona con una battuta, alludendo al derby di Buenos Aires e alla squadra di cui il Papa è tifoso. Mi piacerebbe fare il Papa, Papa ho detto, non papà, altrimenti vengono fuori casini..."



DUE ISPETTORI DI EQUITALIA VANNO IN ALBERGO DA MARADONA

Intanto, dopo il pomeriggio in Gazzetta, Maradona si è ritirato all'hotel Boscolo in via Matteotti, dove in serata ha ricevuto la "visita" di due ispettori di Equitalia, che evidentemente hanno a che fare con i presunti debiti che l'argentino ha col Fisco italiano. Dalla camera d'albergo è sceso l'avvocato Pisani, che ha visionato i documenti e poi ha fatto salire i due ispettori (scortati dalla Digos che era lì solo per far entrare i due ispettori in albergo e per null'altro).

In serata, Diego era atteso da Giannino ma ha preferito mangiare in albergo. Intanto a Milano è anche sbarcata la figlia.