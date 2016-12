Maradona si confessa a "Chi": "Tasse e droga, ecco la mia verità"

16:16 - Tasse e droga. Il mondo di Diego Maradona sospeso fra gli effetti di un dramma personale che ha vissuto e combattuto (la droga) e un problema da 40 milioni di euro che lo insegue attraverso Equitalia. Così Diego racconta a "Chi", in edicola il 6 novembre, il suo momento e la sua vita, e annuncia che sta scrivendo un libro per raccontare i dettagli di questi tormenti. "Non sono un evasore fiscale e voglio tornare in Italia senza problemi"

«La mia vicenda con il Fisco dura da circa venticinque anni con toni paradossali, ma farò conoscere a tutti la verità, le vere carte e le sentenze, così ognuno potrà valutare senza sentire bugie. Sto scrivendo un libro con il mio avvocato e con un giornalista che mi conosce sul calvario legato alla mia storia con il fisco italiano. Titolo: Maradona, una sola verità. Il campione amato dalla gente e perseguitato dai poteri forti. Porterò la verità in ogni parte del mondo per amore della giustizia».

Così dice Diego Armando Maradona in una intervista esclusiva pubblicata dal settimanale “Chi” nel numero in edicola mercoledì 6 novembre. Il settimanale “Chi” ha intervistato il campione nella sua nuova casa di Dubai, dove si è trasferito a vivere e dove ha festeggiato il suo cinquantatreesimo compleanno con la compagna Rocio Oliva. «Non ho mai tolto niente a nessuno, non ho mai avuto debiti con il fisco, ma spero in una soluzione istituzionale per il bene di tutti e per cancellare una scandalosa ingiustizia, affinché la verità e le regole possano essere esempio per tutti, così da poter lavorare serenamente anche in Italia, pagando le tasse giuste e senza sconti».

«Ripeto, non mi è mai stato notificato un atto e in quel periodo, tutti sanno che lottavo per la vita, a Cuba. Con il passare del tempo quell’atto che non mi è mai stato notificato ha accumulato interessi e si è passati da sei miliardi delle vecchie lire a quasi quaranta milioni di euro di oggi. Ma le sembra normale? Ma in Italia le bugie e gli interessi milionari si chiamano evasione?».

Nell’intervista Maradona parla anche dei suoi passati problemi con la droga. «Era un mostro che stava divorando la mia vita. Non ho mai avuto paura di combatterlo e non mi sono fatto stendere. Lei la chiami droga, io so che era un mostro che stava per uccidermi e per lasciare le mie due bambine senza il loro papà. Ma ce l’ho fatta a vincere la partita più importante e ora posso gioire con il mio nipotino Beniamino. Maradona e la droga da dieci anni non si incontrano più. Ho vinto io, amo la vita».