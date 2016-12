Maradona furioso per il ko del Napoli: "Non è che ha perso: non c'era proprio"

12:26 - La sconfitta contro la Roma non è andata giù a Diego Maradona, che, secondo "Il Mattino", non ha nascosto la sua delusione, parlando con il suo legale nel post-partita. "Ma il Napoli era in campo? Ha avuto paura? Non è che il Napoli ha perso: non c'era proprio", ha detto amareggiato l'argentino. Intanto, Totò Di Natale, recude dalla sfida col Milan a San Siro, domenica mattina è andato a trovare il Pibe de Oro nell'albergo dove alloggia.

Una visita che sicuramente gli avrà fatto piacere e che magari lo ha un po' consolato. Tornando alla partita dell'Olimpico, comunque, Maradona si sarebbe fatto scappare anche un "ma no, non si calcia così..." riferito all'errore di Pandev, mentre è stato ancora più duro con Cannavaro. "Ma cosa fa? Ma come si è fatto ingannare? Peccato. Torno ogni volta con grande piacere in Italia e sarei stato contento di assistere alla vittoria del Napoli e poi festeggiare... Speriamo che accada un'altra volta", il suo augurio.