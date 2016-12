Maradona attacca Aguero: "È un cacasotto"

13:46 - Diego Maradona ha appena festeggiato i suoi 53 anni e ha voluto bagnarli nel modo che meglio conosce: facendo parlare di sé. Il Pibe de Oro, durante un'intervista ad una radio del Dubai, al programma Cani della strada, ha definito il suo ex genero Sergio Aguero "un cacasotto". Il Kun, infatti, ha da poco divorziato da Giannina, la figlia di Maradona, e starebbe dando battaglia per la spartizione dei beni, episodio che ha fatto infuriare il Pibe de Oro.

Diego, senza mai riferirsi ad Aguero, è stato molto duro nei confronti del giocatore del City: "Io non vado alle riunioni con gli avvocati a dire che sono forte, questo o quello. Non accetto che qualcuno dica a mia figlia che non ha paura o altro, come ha fatto quello lì. La prossima volta ci sarò anche io alla riunione con gli avvocati e voglio vedere cosa dirà. Sono tranquillo perché tanto so che quello è un cacasotto".