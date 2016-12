11:32 - Thomas Mandredini come Mario Balotelli. Tutto vero. Il difensore del Genoa ha scelto di protestare, per l'espulsione subita ingiustamente contro il Cagliari, con un fotomontaggio curioso postato su Instagram. Manfredini ha preso in prestito il corpo di Supermario con la maglia "Why always me?" e ci ha messo la sua faccia...