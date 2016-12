Mancini esonerato dal Manchester City per colpa di un complotto 

13:36 - Una Premier, una FA Cup e un Community Shield non sono bastati a Roberto Mancini per conservare, anche l'estate scorsa, la panchina del Manchester City. Il tecnico jesino è stato esonerato dopo la beffa subita dal Wigan in finale di FA Cup. Ma la decisione dello sceicco non è dipesa solo dai risultati, bensì dal malumore dell'ambiente. Ne ha parlato Dzeko al 'Mirror': "Io e alcuni miei compagni eravamo insoddisfatti e ne parlammo al presidente".

"Mancini mi mandava spesso in panchina, ero amareggiato - ha spiegato l'attaccante bosniaco -. Trovai assurda, ad esempio, l'esclusione dopo aver segnato 4 gol al Tottenham nell'agosto 2011. Ne ho parlato molte volte con l'allenatore ma le opinioni restavano differenti. Così ho avuto dei colloqui con il presidente (Kaldoon Al Mubarak, ndr) in modo riservato. So che anche altri miei compagni facevano la stessa cosa. Qualche giorno dopo l'arrivo di Pellegrini, il presidente mi chiese: 'Sei contento ora?'". Non solo Dzeko. Anche Kompany, Hart e Silva, secondo il 'Mirror', avevano minacciato l'addio del club se Mancini fosse rimasto manager. Perfino il ds Begiristain e l'ad Soriano remavano dalla parte dei dissidenti, così come l'ufficio stampa che fece partire alcuni spifferi sulla vita privata di Balotelli. L'addio di Supermario e l'avvento di Pellegrini avrebbero garantito a Dzeko, nella fattispecie, condizioni migliori per potersi esprimere a pieno. Mancini è stato esonerato il 13 maggio scorso, due giorni dopo la sconfitta nella finale di FA Cup con il Wigan.

LA DIFESA DI DZEKO

"Sono molto arrabbiato per l'articolo comparso ieri sul Sunday Mirror, in cui si dice che ho fatto parte della rivolta dello spogliatoio per far cacciare Mancini. No ho mai detto queste cose quando ho parlato a 'Bosnian TV', il contesto è stato stravolto. Alcune delle mie parole sono state mal interpretate" ha spiegato l'attaccante bosniaco sul suo profilo Twitter.