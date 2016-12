Manchester United, Kagawa finisce all'ospedale

10:43 - Momento nero per il Manchester United. Come se non bastassero la crisi di risultati e la delicata posizione in classifica, oggi i quotidiani inglesi rivelano un curioso retroscena relativo al giapponese Shinji Kagawa. Mercoledì l'attaccante nipponico era stato sostituito nel corso della sfida con l'Everton per problemi allo stomaco. Kagawa, trasportato in ospedale, era stato sottoposto a lavanda gastrica. "Aveva mangiato troppo", ha ammesso David Moyes.

Kagawa lamentava forti problemi respiratori al ritorno dall'Old Trafford, dopo la sfida coi Toffees. Moyes ha dovuto rinunciare al giapponese per la partita interna contro il Newcastle, altra sconfitta per lo United. "Shinji si sentiva davvero male", ha specificato il tecnico dei Red Devils, "Ha dovuto subire una lavanda gastrica per una forte indigestione ma adesso la cosa dovrebbe essere risolta".