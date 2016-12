Manchester United: accordo record con Nike per cinque anni

10:08 - Pioggia di soldi in arrivo in casa Manchester United. Dopo la proposta da urlo dell'Adidas alla Juventus (190 milioni in 6 anni) è arrivata la risposta della Nike che ha messo sul piatto delle trattative di rinnovo della sponsorizzazione con i Red Devils ben 350 milioni di euro nelle prossime cinque stagioni. Quasi il triplo di quanto ricevuto fino adesso. Una cifra record superiore anche a quella percepita dal Chelsea, ma in dieci anni.

Secondo il Sun quanto proposto dalla Nike è "più del doppio del maggior contratto esistente sul mercato, quello tra Real Madrid e Juventus; ed è la stessa cifra record data al Chelsea ma per 10 anni di sponsorizzazione".