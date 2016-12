Maicon, niente Brasile: Scolari lo toglie dai convocati

15:30 - Niente Brasile per Maicon. Il laterale della Roma era stato inserito dal ct Felipe Scolari nella lista dei convocati per le amichevoli contro Corea del Sud e Zambia: il tecnico ha però dovuto rinunciare all'ex terzino dell'Inter per l'infortunio al flessore di settimana scorsa. A chiarire la situazione una telefonata tra lo staff della Roma e il medico del Brasile José Luis Runco: Maicon resterà a Trigoria per proseguire la riabilitazione.

Maicon si è fatto male nel corso della vittoriosa trasferta di Genova contro la Sampdoria, ha già saltato la sfida contro il Bologna e non sarà ovviamente a disposizione per il big match di San Siro contro l'Inter. Dopo la scintillante partenza in campionato, il terzino della Roma ha dovuto bloccarsi per il problema muscolare che gli toglierà anche l'opportunità di tornare in Nazionale: la sua ultima apparizione è datata 17 luglio 2011 a La Plata, per i quarti di Coppa America contro il Paraguay.