Lotito attacca i romanisti: "Ora tirano fuori la testa..."

14:04 - Orgoglio Lotito. Nonostante il momento complesso della sua Lazio, solo attenuato dal successo contro il Cagliari, il presidente biancoceleste stuzzica i tifosi della Roma, prima in classifica a punteggio pieno: "Non riesco a capire perché i romanisti tirano fuori la testa solo in certi momenti. Poi scompaiono...", la sua provocazione nel corso del Processo del lunedì sulle frequenze di RaiSport. Il presidente della Lazio si è poi soffermato su alcuni argomenti caldi del momento, a partire dalla polemica tra Galliani e i vertici dell'Aia dopo Parma-Milan: "Se un dirigente ha delle lamentele deve farle nelle sedi opportune. Ognuno ha il proprio carattere, io non metto in pratica certi comportamenti. Ma capisco Galliani che è pure abbastanza esacerbato dalla pressione della piazza e del momento".

Si chiude con un attacco al presidente della Juventus Andrea Agnelli: "Non condivido la sua linea politica - le parole di Lotito -. I confronti si fanno all'interno, non mediaticamente. Lui fa le 'paginate' sui giornali. Le idee sono bene accette se fanno bene al sistema. Il suo apporto può essere utile se fatto nelle sedi opportune. Le situazioni vanno affrontate e risolte al nostro interno, senza processi mediatici che non servono a nulla".