Livorno, Spinelli: "A Napoli vinciamo 2-0"

17:39 - Il Livorno domenica cercherà di approfittare della sconfitta del Napoli in Champions League per strappare punti al San Paolo. I labronici ci credono come dimostrano le parole audaci del presidente Aldo Spinelli. "Troveremo un Napoli arrabbiato e con tanta voglia di riscattarsi - ha detto a Radio Crc - . Saremo una vittima sacrificale, ma verremo a Napoli a giocarci la partita, senza fare barricate. Sarebbe l'atteggiamento più sbagliato quello di non fare calcio. Pronostico un due a zero per il Livorno con un gran Paulinho, il più forte attaccante che c'è in A per me". Spinelli ha poi parlato delle schermaglie con De Laurentiis nell'ultima sessione di mercato: "Non prendo un giocatore con un ingaggio di un milione e ottocento come Donadel. Gli avevo fatto una proposta importante per un club di novemila spettatori. Il signor De Laurentiis stia tranquillo: abbiamo speso molto e bene. La prima scelta del mio allenatore è stato Biagianti, Donadel l'avremmo preso per prendere anche El Kaddouri".