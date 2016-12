Livorno, Luci: "Non era facile rendere pubblica la malattia"

10:55 - Nonostante il periodo drammatico che il figlio, affetto da una malattia genetica rara, sta vivendo, il capitano del Livorno, Andrea Luci, è sceso in campo contro la Juventus: "Non era facile esternare la mia situazione - ha spiegato a Premium -, ma dobbiamo mandare avanti la ricerca negli Usa e per questo mi sono fatto portavoce per raccogliere i soldi. In campo ho isolato il problema - ha ammesso -, abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti".

Il mondo del calcio, Livorno e avversari, si è stretto intorno al capitano amaranto. "In Italia non viene fatta ricerca per questa malattia - ha spiegato - e per questo dopo aver parlato con la mia famiglia e altre persone affette dalla patologia, ho deciso di farmi sentire. Mi sono fatto portavoce per raccogliere i soldi da spedire in America per ritrovare la speranza. C'è la fondazione Onlus di riferimento, chiunque vorrà può aiutarci con un proprio contributo". La fondazione Onlus in questione è la FOP ITALIA ONLUS.