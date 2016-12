Livorno, dramma Luci: il figlio di sei anni ha una rara malattia genetica

17:19 - Una tremenda diagnosi ha colpito il capitano del Livorno, Andrea Luci, e la moglie Lisa: la coppia, nelle scorse settimane, ha avuto la conferma che il loro figlio di sei anni è affetto da una rara malattia genetica, la fibrodisplasia ossificante progressiva, che colpisce un bambino su due milioni. Così hanno deciso di esporsi in prima persona e rendere pubblico il dramma che stanno vivendo, per cercare di aiutare la ricerca medica e dare un contributo alle famiglie che si trovano nelle stesse condizioni.

Un gesto di generosità e di coraggio che ha fatto mobilitare subito i tifosi amaranto: in occasione della partita Livorno-Juventus, infatti, in Curva Nord sarà organizzata una raccolta fondi in favore dell'associazione "Fop Italia Onlus", mentre all'interno dello stadio sarà esposto uno striscione di oltre 60 metri per dimostrare affetto e vicinanza al capitano.