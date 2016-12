Lippi, sfuma il triplete: Coppa di Cina al Guizhou

10:42 - Niente triplete per Marcello Lippi e il suo Guangzhou Evergrande. Dopo essersi aggiudicata campionato e Champions League asiatica, la squadra allenata dall'ex ct della nazionale ha fallito infatti l'assalto alla Coppa di Cina. Il successo per 2-1 nella finale di ritorno contro il Guizhou Renhe non è bastato per ribaltare lo 0-2 dell'andata rimediato lo scorso primo dicembre. Nell'albo d'oro il Guizhou succede proprio al Guangzhou.

Il Guizhou era arrivato quarto nel campionato cinese vinto dalla squadra di Lippi. Anche la finale dell'anno scorso si era disputata tra le stesse due squadre, ma in quel caso il Guangzhou riuscì ad aggiudicarsi la Coppa. Lo scorso 9 novembre, pareggiando con il Seoul, la squadra di Lippi ha conquistato la Champions League asiatica.