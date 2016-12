Lippi, Champions asiatica a un passo: "Penso che dovremmo farcela"

14:58 - Sabato alle 20 locali, le 13 italiane Marcello Lippi prova ad emulare Giuseppe Garibaldi , a divenire l’Eroe dei due Mondi, a vincere la Champions League asiatica che farebbe così il paio con quella europea conquistata con la Juventus nel ’96 per non parlare del titolo iridato del 2006 a Berlino, alla guida degli azzurri. Il tecnico viareggino parte dal 2-2 di Seul,-la finale si gioca in due manches, andata e ritorno-ed è vicinissimo a conquistare quel trofeo che gli permetterebbe poi di partecipare poi al mondiale per club, di confrontarsi probabilmente col Bayern di Pep Guardiola.

Il suo Guangzhou Evergrande viaggia a gonfie vele: ha conquistato il campionato cinese con largo anticipo, è in finale nella coppa nazionale e in Champions, dagli ottavi in avanti, ha sempre vinto, tranne che nella recente semifinale d’andata col Seul. Ieri lo abbiamo contattato telefonicamente per tentare di averlo domani a mezzogiorno in diretta su Radio 105 nel corso del programma “buon calcio a tutti.” E durante questo breve colloquio ci ha fatto capire che sente vicinissimo questo traguardo. “Al di là del paragone con Garibaldi-ci ha detto-penso che dovremmo farcela. Il calcio non è una scienza esatta, ma finora, -nel corso della Champions asiatica-abbiamo dimostrato di essere superiori agli avversari che abbiamo affrontato.” La finale d’andata è stata seguita da oltre 14 milioni di telespettatori. Un dato che ha una doppia chiave di lettura: “Pochi -ha commentato Lippi -se raffrontati al miliardo e 400 milioni di cinesi. Tanti se pensiamo che il calcio da queste parti non è lo sport piu’ seguito." Della Champions europea gli manca soprattutto l’inno che accompagna l’ingresso in campo delle squadre. ”E’ un vuoto che va riempito - si è augurato - e che i nostri tifosi nell’ultima partita hanno colmato cantando l’inno cinese.” Lo faranno anche domani nella speranza di poter introdurre l’ennesimo trionfo di Marcello Romeo Lippi. In Cina lo chiamano così, declinando per esteso i suoi nomi di battesimo e il suo cognome.