Lionel Messi Scarpa d'Oro per la terza volta

17:31 - Nonostante l'infortunio che lo tiene ai box, Lionel Messi ha messo a segno un'altra tripletta. A Barcellona, infatti, l'attaccante argentino ha ricevuto per la terza volta la "Scarpa d'Oro", premio per il miglior realizzatore della scorsa stagione nei campionati europei. Nella stagione 2012/13 Messi ha segnato 46 gol in 32 partite (1,43 di media): "E' un premio che va a tutta la squadra - ha dichiarato -. Il mio obiettivo però è tornare in forma".

La scorsa non è stata la migliore annata dal punto di vista realizzativo per la Pulce che però ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza con numeri sovraumani. Nel 2011-12, anche allora vincitore, siglò 50 gol in 31 incontri mantenendo una media di 1,61 gol a partita. Tuttavia Messi nell'ultima stagione ha segnato almeno un gol a tutte le squadre della Liga, stabilendo un altro record: segnare per un intero girone.