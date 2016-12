Ligue 1: tripletta di Ibrahimovic, Psg in fuga

23:47 - Il Paris Saint Germain tenta la fuga. Trascinata da una tripletta di Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Laurent Blanc batte 3-1 il Nizza al Parco dei Principi e resta saldamente al comando della classifica portandosi momentaneamente a +5 sul Monaco (fermato 1-1 dall'Evian nell'anticipo) e +4 Lille, fermato sullo 0-0 dal Guingamp. Per il Psg si tratta della quarta vittoria nelle ultime cinque partite di Ligue 1.

Al Parco dei Principi il risultato si sblocca dopo 39 minuti. Van der Wiel, dopo un uno-due con Cavani, mette in mezzo un pallone delizioso per Ibrahimovic che, tutto solo sul secondo palo, trafigge Veronese con un destro al volo. Il Nizza gioca senza particolari tatticismi tenendo la linea difensiva molto alta e al 57' prende il secondo gol: Veronese atterra Cavani in area, per l'arbitro è rigore e Ibrahimovic non sbaglia dagli undici metri. La partita sembra non avere più storia, ma il Nizza ha il merito di riaprire la partita al 70'. Sugli sviluppi di un corner, Alex rinvia corto: la palla arriva tra i piedi di Digard che serve Puel, cross teso per Pejcinovic che batte Sirigu da due passi. Per chiudere definitivamente la partita il Psg si aggrappa ancora una volta a Ibra: numero di Lucas che va via in dribbling a Kolodziejczak e mette in mezzo per lo svedese che, di testa, batte Veronese inutilmente proteso in uscita e firma la sua ottava rete in campionato. E' il gol del definitivo 3-1: le rivali sono avvertite, il Psg è in fuga.



Già, in fuga, perché dopo il Monaco, fermato nell'anticipo, anche il Lille frena sul campo del Guingamp, dove la partita non si schioda dallo 0-0. Stesso risultato tra Lorient e Reims, mentre finiscono 1-1 Tolosa-Ajaccio e Valenciennes-Montpellier. Unica vittoria, oltre a quella del Psg, per il Bastia, che regola 1-0 il Rennes.