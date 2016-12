Ligue 1: Psg sconfitto dall'Evian, colpo esterno Bordeaux

07:06 - Cade la capolista. Clamorosa sconfitta per il Paris Saint Germain in trasferta contro l'Evian nella 16a giornata di Ligue 1. Ad Annecy la squadra di Blanc incappa in un pesante ko, finisce 2-0 per i padroni di casa. Le reti portano le firme di N'Sikulu al 78' e il raddoppio è firmato da Sougou all'87'. Un minuto prima Pastore aveva avuto sulla testa la palla del possibile pareggio, ma l'ex giocatore del Palermo ha fallito l'occasione da due passi. Nonostante il primo match di campionato con zero punti ottenuti la squadra di Ibrahimovic e Cavani resta comunque al comando nel campionato francese con 37 punti, uno in più del Lille e a più due sul Monaco di Ranieri.

Colpo esterno del Bordeaux sul campo del Guingamp, un gol di Faubert al 26', regala il successo ai girondini, che si avvicinano così alla zona Europa. Sempre in trasferta arriva anche la vittoria del Llorient, il 2-0 inflitto al Montpellier porta le firme di Barthelme al 34' e di Aboubakar su rigore in pieno recupero. I padroni di casa chiudono in nove per le espulsioni di Hilton e El Kaoutari.

La terza vittoria di giornata fuori dalle mura amiche la ottiene il Reims, che con un netto 2-0 liquida la pratica Sochaux, di Glombard e Oniangue le reti della partita. Pareggio in extremis dell'Ajaccio, termina 1-1 il derby corso contro il Bastia a Raspentino al 9' risponde Eduardo all'82'.

Completa il quadro di giornata, l'unica vittoria casalinga, il Rennes s'impone 3-1 sul St. Etienne, doppietta di Romero e gol di Alessandrini. Il gol della bandiera lo sigla Erding in pieno recupero.