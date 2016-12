Ligue 1, Lille e Monaco tengono il passo 

10:32 - Monaco e Lille rispondono al Paris Saint Germain nella 14.a giornata di Ligue 1 e mantengono il passo dei parigini capoclassifica. La squadra di Claudio Ranieri vince 1-0 allo stadio della Beaujoire di Nantes e sale a quota 29 punti, a -1 dal Lille e -5 dal PSG. Dopo un primo tempo senza occasioni, i monegaschi partono forte nella ripresa e al 62' colpiscono un clamoroso palo con Falcao. Il colombiano però non appare in grande serata e al 64' viene sostituito da Martial. Proprio il giovane talento ex Lione propizia il gol al 70': sfonda a destra, crossa basso per Riviere che devia, Riou respinge la palla che arriva a Obbadi il quale, da almeno 30 metri, trova una traiettoria incredibile che manda la sfera nell'angolino.

Poco dopo ci prova James Rodriguez ma il suo tiro è a lato di poco. Nel finale è il Nantes a sprecare due ottime occasioni: all'89' Djordjevic, obiettivo della Lazio, calcia sulla barriera una punizione da ottima posizione mentre al 93' Bedoya tira alto sull'uscita di Subasic. Il Monaco resta alle spalle del Lille che batte 1-0 il Tolosa, in dieci dal 56' per l'espulsione di Trejo. Decisiva la rete di Souarè all'84'. Vince anche il St. Etienne che sbanca l'Allianz Riviera di Nizza con un gol al 23' del turco Erding.