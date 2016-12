Ligue 1: il Lione riparte. Ajaccio ko e Ravanelli si dimette

23:20 - Il Marsiglia non va oltre l'1-1 sul campo del Rennes nell'undicesima giornata della Ligue 1. Ne approfitta il Reims, che supera 4-2 il Bastia e aggancia al quinto posto Olympique e Saint'Etienne, bloccato sullo 0-0 dal Sochaux ultimo in classifica. Quarto ko di fila per l'Ajaccio di Fabrizio Ravanelli, battuto 3-1 in casa dal Valenciennes e che si dimette a fine gara. Torna a vincere il Lione (2-0 al Guingamp), l'Evian batte 2-1 il Tolosa.

Arriva in rimonta il pareggio di Marsiglia a Rennes, Ayew (16') risponde a Oliveira (9'). Un punto che se non altro serve all'Olympique per spezzare la striscia di tre sconfitte consecutive in campionato.

Ancora una sconfitta per l'Ajaccio: la squadra di Ravanelli, colpita da Pujol al 26', riesce a raddrizzare la gara grazie a un'autorete di Mater al 32', ma nella ripresa cade sotto i colpi di Dossevi (68') e Pujol, che al 93' firma la doppietta che chiude i conti.

L'Ajaccio resta inchiodato in fondo alla classifica con 7 punti. Il colpo di giornata è il successo del Lione, che torna a conquistare i tre punti dopo cinque gare (non vinceva in campionato dal 22 settembre). Le reti di Lacazette e Gomis piegano la resistenza del Guingamp, rivelazione di questo avvio di stagione. Domenica sera è in programma il big match di giornata: alle 21 il Monaco di Ranieri, secondo a -3 dal Paris Saint-Germain, sarà impegnato sul campo del Lille terzo in classifica.