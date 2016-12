Ligue 1: crolla il Lione in casa del Montpellier. Psg, impresa a Marsiglia

23:54 - Non accenna a fermarsi la crisi del Lione in Ligue 1. Gli uomini di Remi Garde sono stati asfaltati sul campo del Montpellier in una partita mai in discussione. Protagonisti del 5-1 finale per i padroni di casa, Montano e Cabella, autori di una doppietta a testa. Di Lacazette il gol del Lione che però, tra gli altri, ha dovuto incassare anche la rete di Mounier. Vince in rimonta il Psg, che passa a Marsiglia nonostante l'uomo in meno.

Impresa del Paris Saint Germain. Nel big match della nona giornata di Ligue 1, allo Stade Vélodrome, gli uomini di Laurent Blanc sconfiggono 2-1 il Marsiglia nonostante l'inferiorità numerica dal 30' del primo tempo, per una follia di Thiago Motta. Vantaggio di André Ayew per l'Olympique su rigore, poi arrivano il pareggio di Maxwell e la rete decisiva di Ibrahimovic. Il Psg aggancia il Monaco di Ranieri in vetta a quota 21 punti. Gara equilibrata fino al minuto 30, quando Thiago Motta si fa rubare il pallone da Valbuena e lo atterra in area con un'entrataccia: rosso diretto per l'ex centrocampista dell'Inter, André Ayew dal dischetto fa 1-0. Il Psg non si scompone e continua a giocare la sua partita, trovando il pari al 45' con il colpo di testa di Maxwell su cross di Van Der Wiel. Nella ripresa i parigini soffrono la pressione del Marsiglia, ma al 66' un ingenuo André Ayew commette fallo in area su Marquinhos: Ibrahimovic s’incarica del penalty e fa 2-1. A nulla serve la pressione dei padroni di casa, il Psg porta a casa tre punti pesantissimi. Nel pomeriggio era arrivato il crollo clamoroso del Lione a Montpellier (5-1, a segno due volte Victor Montano e Cabella, reti di Mounier e di Lacazette per l'Olympique), mentre il Bordeaux aveva regolato in rimonta il Sochaux (4-1, al vantaggio iniziale di Contout rispondono Saivet, Jussie e un doppio Diabate).