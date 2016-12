Liga: Real Madrid, vittoria sofferta col Rayo

23:18 - Il Real Madrid vince 3-2 sul campo del Rayo Vallecano al termine di una partita davvero incredibile dominata fino al 53'. La squadra di Ancelotti, avanti 3-0 grazie alla doppietta di Ronaldo e alla rete di Benzema, subisce la rimonta parziale dei padroni di casa con Viera che non sbaglia dal dischetto i due rigori concessi. Con questo successo le Merengues salgono a 28 punti, 6 in meno del Barcellona e 2 i meno dell'Atletico.

La partita si mette subito bene per il Real: al 4' Ronaldo porta avanti le Merengues sfruttando l'assist di Modric per l'1-0. Al 29' gol annullato al Rayo Vallecano: Falque tira in rete a botta sicura ma sulla traiettoria si trova Viera che spizza il pallone col ginocchio prima che termini in rete. Il guardialinee ferma tutto per offside. Due minuti più tardi arriva il raddoppio del Real con Benzema che spedisce il pallone di testa alle spalle di Martinez su cross perfetto di Gareth Bale dalla destra. La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo e dopo appena 4 minuti Gareth Bale si inventa una giocata straordinaria per tenere il pallone in campo sulla fascia destra, si invola verso l'area avversaria, mette in mezzo per l'accorrente Ronaldo che da pochi passi non sbaglia il 3-0.

Attorno al minuto 53 si assiste al blackout della squadra di Ancelotti che in due minuti subisce altrettanti gol su rigori, netti, trasformati da Viera. Al 56' proteste vibranti dei padroni di casa per un brutto fallo di Carvajal, già ammonito, non sanzionato dall'arbitro Álvarez Izquierdo col secondo giallo. L'ex allenatore del Milan corre ai ripari e sostituisce il terzino sinistro con Arbeloa per evitare guai peggiori. I padroni di casa sfiorano addirittura il pareggio al 68' con un palo colpito da Sale Bueno dopo la deviazione miracolosa di Diego Lopez.

Il Rayo si sbilancia alla ricerca del 3-3 e all'83' subisce un contropiede orchestrato da Ronaldo che si libera in area e, prima col destro e poi col sinistro, si fa ipnotizzare da Martinez. Il Rayo ci prova fino all'ultimo e nel secondo dei tre minuti di recupero sfiora la rete con un colpo di testa di Nacho che termina a lato.

E’ l’ultimo squillo di una gara davvero emozionante portata a casa, non senza qualche patema, dal Real Madrid.