Liga: l'Atletico non molla il Barcellona

23:07 - L'Atletico Madrid non molla l'osso. Gli uomini di Simeone sconfiggono con un secco 3-0 il Valencia, salgono a quota 43 punti in 16 giornate e affiancano di nuovo il Barcellona, vittorioso sabato a fatica contro il Villarreal. Decidono la doppietta di Diego Costa (59' e 81') e il timbro di Raul Garcia (63'), 14esimo successo in campionato per i Colchoneros che continuano a sognare in grande. Il vantaggio sul Real Madrid sale a 5 lunghezze.

Al Vicente Calderon gara piuttosto chiusa e nervosa nel primo tempo, quando il direttore di gara è costretto a tirar fuori ben 5 cartellini gialli. Poi l'Atletico sblocca la contesa con il solito Diego Costa, che si carica la squadra sulle spalle e con una pregevole azione personale firma l'1-0 al 59'. Passano 4 minuti e Raul Garcia, entrato in campo da due minuti al posto di David Villa, stende il Valencia con la rete del 2-0: quinto centro in Liga per lui. All'81' Diego Costa aggancia Ronaldo a quota 17 in vetta alla classifica cannonieri trasformando un penalty concesso per una trattenuta di Barragan. Finisce 3-0 per i padroni di casa, questo Atletico non sembra proprio volersi fermare.