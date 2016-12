Liga: il Barcellona vince il derby con Sanchez 

11:10 - Il Barcellona soffre ma vince il derby con l'Espanyol: nell'anticipo della 12.ma giornata, ai blaugrana basta il gol di Sanchez (1-0). La squadra di Martino gioca un primo tempo sotto ritmo e rischia di andar sotto: Valdes è bravo su Victor Sanchez. Poi palo del Barça con Dani Alves. Il match si sblocca al 61', quando Sanchez sfrutta a dovere l'assist di Neymar e decide la partita. Il Barça allunga a +4 sull'Atl. Madrid, impegnato domenica.

A pochi giorni dal ritorno in Champions col Milan, il Barcellona si gode il suo momento d'oro. La classifica sorride e la striscia positiva - iniziata nel Clasico col Real - prosegue. Qualche passo indietro a livello di gioco: da quando è ripreso il tiki-taka la squadra fatica a tirare in porta (nel primo tempo solo una parata di Kiko Casilla e il palo di Dani Alves). Nella ripresa va meglio e la pressione dà i suoi frutti: Neymar va via da solo a sinistra, mette in mezzo e trova Sanchez, che è puntuale all'appuntamento col terzo gol di fila. Dopo Real e Celta Vigo, anche i cugini dell'Espanyol sono castigati. I biancoblù provano a reagire timidamente nel finale, ma Messi (su punizione) e Pedro (subentrato proprio al Nino Maravilla) sfiorano il 2-0. Per la Pulce un record all'inverso: non segna da 4 partite consecutive in campionato. L'ultima volta gli accadde nel 2011.