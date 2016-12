Liga: il Barcellona vince 4-1 sul campo del Betis e allunga sull'Atletico, fermato sull'1-1 dal Villarreal

07:34 - Nella 13.a giornata della Liga il Barça va a vincere per 4-1 sul campo del Betis e allunga in classifica sull''Atletico Madrid, che si fa stoppare sull'1-1 dal Villarreal. Ora i punti di vantaggio dei blaugrana sono 3. La squadra di Simeone resta al secondo posto in classifica ma vede avvicinarsi il Real di Ancelotti, a -3 dai Colchoneros dopo il 5-1 rifilato alla Real Sociedad. Colpo esterno del Siviglia, che passa 3-1 sul campo dell'Espanyol.

Il Barcellona dunque guadagna due punti sulla diretta inseguitrice, l'Atletico Madrid, ma perde Messi, costretto a uscire al 21' per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro: lunedì verrà sottoposto ad accertamenti. Ad aprire le marcature blaugrana è Pedro poi immediato raddoppio di Neymar. E nella ripresa doppietta di Fabregas.



Si ferma a tre partite la striscia di vittorie consecutive dell'Atletico Madrid. Un'autorete di Mario al 2' sembra spianare la strada ai biancorossi, ma il Villarreal ha il merito di crederci fino alla fine: è un'altra autorete, realizzata da Juanfran al 79', a regalare il meritato 1-1 al Sottomarino Giallo. Con il punto conquistato il Villarreal sale a quota 24 e si riporta da solo al quarto posto. Il Siviglia batte 3-1 l'Espanyol sfruttando un micidiale uno-due nei primi minuti della gara. Gli andalusi volano sul 2-0 grazie alle reti di Fazio (3') e Vitolo (10'), subiscono il ritorno degli avversari, a segno al 23' con Garcia, ma chiudono i conti al 58' con Bacca. Valencia costretto a rincorrere contro il Valladolid. Nel primo tempo la squadra di Dukic sbaglia un rigore in avvio con Banega, subisce la rete di Guerra (9') ma si rimette in carreggiata con Pabon (29'). Ospiti di nuovo avanti al 50' con Garcia, ma Feghouli al 76' sigla il 2-2 finale.